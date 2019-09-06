Бартомеу: в январе Неймар не перейдёт в «Барселону»
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал трансферную сагу с форвардом «Пари Сен-Жермен» Неймаром.
«Этот вопрос решался на спортивном уровне. С 10 по 15 июля мы завершили практически всё, что планировали в вопросах трансферов. Всё было очень четко спланировано, но затем появилась возможность подписать Неймара. Спортивный директор „ПСЖ“ Леонардо был готов к переговорам. „Барса“ была одним из клубов, который был заинтересован в подписании игрока. С этого момента мы претендовали на Неймара, но трансфер не состоялся, потому что мы не могли выполнить требования „ПСЖ“. Мы сделали всё возможное, чтобы подписать Неймара этим летом. В январе Неймар не перейдёт в „Барселону“, — приводит слова Бартомеу El Mundo Deportivo.
Президент Ла Лиги: Неймар закончит карьеру в «ПСЖ», если не снизит требования
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