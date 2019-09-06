Терентьев: готов биться за «Уфу»

Защитник «Зенита» Денис Терентьев, перешедший в «Уфу» на правах аренды, рассказал о своём трансфере и целях в новом клубе.
«Право быть одним из лидеров раздевалки нужно заслужить, но я готов биться за команду, как и каждый из нас.
За 10 часов до закрытие трансферного окна мне позвонил Вадим Ивсеев. Он спросил, что я думаю по поводу перехода в «Уфу». Можно сказать, что я в один день принял это решение.
Перед трансфером советовался с Сергеем Семаком. Он сказал, что это хороший вариант, хороший город, сплочённый коллектив, что мне стоит попробовать.
Если моё физическое состояние будет позволять и тренер меня поставит в состав, конечно, я выйду на матч с «Динамо».
Для футболиста самое главное — выходить на поле в каждом матче и выигрывать. Хочется как можно больше игрового времени, потому что я соскучился по футболу, и побед «Уфе», — сказал Терентьев в интервью пресс-служба клуба.
Видео можно посмотреть на канале «Уфы» в YouTube.
- 6 сентября 2019
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