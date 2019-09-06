Терентьев: готов биться за «Уфу»

Защитник «Зенита» Денис Терентьев, перешедший в «Уфу» на правах аренды, рассказал о своём трансфере и целях в новом клубе.

«Право быть одним из лидеров раздевалки нужно заслужить, но я готов биться за команду, как и каждый из нас.

За 10 часов до закрытие трансферного окна мне позвонил Вадим Ивсеев. Он спросил, что я думаю по поводу перехода в «Уфу». Можно сказать, что я в один день принял это решение.

Перед трансфером советовался с Сергеем Семаком. Он сказал, что это хороший вариант, хороший город, сплочённый коллектив, что мне стоит попробовать.

Если моё физическое состояние будет позволять и тренер меня поставит в состав, конечно, я выйду на матч с «Динамо».

Для футболиста самое главное — выходить на поле в каждом матче и выигрывать. Хочется как можно больше игрового времени, потому что я соскучился по футболу, и побед «Уфе», — сказал Терентьев в интервью пресс-служба клуба.

Видео можно посмотреть на канале «Уфы» в YouTube.