Влашич вывел вперёд сборную Хорватии в матче со Словакией

Полузащитник национальной команды Хорватии Никола Влашич стал автором первого мяча в выездном матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Словакии.

21-летний игрок московского ЦСКА отличился на 45-й минуте. Результативную передачу в актив записал хавбек Марсело Брозович, выступающий за миланский «Интер».

Матч Словакия — Хорватия сейчас проходит в Трнаве на стадионе «Сити Арена Трнава». На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу хорватских футболистов.

Сборная Словакии, набрав 6 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы E отборочного турнира Евро-2020, национальная команда Хорватии (6) — третье.

В 6-м туре квалификации чемпионата Европы хорваты в Баку встретятся с Азербайджаном, а словаки в Будапеште сыграют с Венгрией. Оба матча состоятся 9 сентября.