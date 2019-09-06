Влашич вывел вперёд сборную Хорватии в матче со Словакией

Полузащитник национальной команды Хорватии Никола Влашич стал автором первого мяча в выездном матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Словакии.
21-летний игрок московского ЦСКА отличился на 45-й минуте. Результативную передачу в актив записал хавбек Марсело Брозович, выступающий за миланский «Интер».
Матч Словакия — Хорватия сейчас проходит в Трнаве на стадионе «Сити Арена Трнава». На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу хорватских футболистов.
Сборная Словакии, набрав 6 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы E отборочного турнира Евро-2020, национальная команда Хорватии (6) — третье.
В 6-м туре квалификации чемпионата Европы хорваты в Баку встретятся с Азербайджаном, а словаки в Будапеште сыграют с Венгрией. Оба матча состоятся 9 сентября.
- 6 сентября 2019
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