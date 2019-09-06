Ловчев: какими выйдут Кокорин и Мамаев — блатными с зоны или нормальными людьми?

Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал решение суда об условно-досрочном освобождении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и бывшего нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

«Их досрочное освобождение — это хорошо и правильно. Я возмущался тем, как они поступили, и уверен, что обоих надо наказать. Но со стороны всё это выглядело показательным судилищем.

Сегодня важно понять, что с ними будет дальше. Какими они выйдут: или блатными с зоны, или нормальными людьми, которые что-то поняли в этой жизни?

И главное — будут они играть или нет. Большой перерыв всё-таки, да и они не 19-летние. На каком-то уровне, конечно, поиграют. Дай бог, чтобы они всё-таки зацепились за футбол. Лучше футбола у них с детства всё равно ничего не было", — написал Ловчев в «Телеграме».