Жирков вывел вперёд сборную России в матче с Шотландией

Полузащитник Юрий Жирков вывел вперёд национальную команду России в выездном матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Шотландии. 36-летний хавбек «Зенита» отличился на 59-й минуте после передачи полузащитника «Монако» Александра Головина.

Встреча сейчас проходит в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк». К 65-й минуте счёт 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Шотландия — Россия.

Сборная России, набрав 9 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного турнира Евро-2020, национальная команда Шотландии (6) — четвёртое.

В 6-м туре квалификации чемпионата Европы российские футболисты в Калининграде сыграют с Казахстаном, а шотландцы в Глазго встретятся с бельгийцами. Оба матча состоятся 9 сентября.