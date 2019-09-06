Видео: речь тренера молодёжной сборной России после победы в матче с Сербией
Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов произнёс речь в раздевалке команды после победы в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2021 с Сербией.
Встреча состоялась в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и завершилась со счётом 1:0.
«Выигрывает всегда команда, которая бьётся и отдаётся. Все без исключения. Которая в запасе, которая в составе, которая вне заявки. Коллектив играет, коллектив побеждает. Молодцы, мужики!» — сказал Галактионов.
Видео можно посмотреть на странице сборной России в «Инстаграме».
В следующем матче российские футболисты сыграют со сборной Болгарии. Встреча состоится в Софии на стадионе «Славия» 10 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.
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- 6 сентября 2019
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