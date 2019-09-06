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Сборная России на выезде обыграла Шотландию в матче отбора Евро-2020

Сборная России на выезде обыграла Шотландию в матче отбора Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Шотландии принимала национальную команду России. Встреча состоялась в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник Шотландии Джон Макгинн на 10-й минуте. До перерыва счёт сравнял российский форвард Артём Дзюба. Победу россиянам принёс автогол защитника хозяев Стивена О’Доннелла на 59-й минуте.

Сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного турнира Евро-2020, национальная команда Шотландии (6) — четвёртое.

В 6-м туре квалификации чемпионата Европы российские футболисты в Калининграде сыграют с Казахстаном, а шотландцы в Глазго встретятся с бельгийцами. Оба матча состоятся 9 сентября.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа I. 5-й тур
06 сентября 2019, пятница. 21:45 МСК
Шотландия
Окончен
1 : 2
Россия
1:0 Макгинн – 10'   1:1 Дзюба – 40'   1:2 О'Доннелл – 59' (автогол)
Дзюба вышел в лидеры по системе «гол+пас» в отборе Евро-2020
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