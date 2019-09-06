Сборная России на выезде обыграла Шотландию в матче отбора Евро-2020

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Шотландии принимала национальную команду России. Встреча состоялась в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Автором первого гола стал полузащитник Шотландии Джон Макгинн на 10-й минуте. До перерыва счёт сравнял российский форвард Артём Дзюба. Победу россиянам принёс автогол защитника хозяев Стивена О’Доннелла на 59-й минуте.
Сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного турнира Евро-2020, национальная команда Шотландии (6) — четвёртое.
В 6-м туре квалификации чемпионата Европы российские футболисты в Калининграде сыграют с Казахстаном, а шотландцы в Глазго встретятся с бельгийцами. Оба матча состоятся 9 сентября.
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