Бельгия одержала пятую победу подряд в отборе на Евро-2020, разгромив Сан-Марино

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Сан-Марино принимала национальную команду Бельгии. Встреча прошла в Серравалле на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
Первый мяч забил нападающий Бельгии Миши Батшуайи, реализовав пенальти на 43-й минуте. В начале второго тайма преимущество гостей увеличил полузащитник Дрис Мертенс, отличившийся после передачи хавбека Насера Шадли. На 63-й минуте Шадли довёл счёт до разгромного. В компенсированное время Батшуайи оформил дубль.
Для бельгийцев эта победа стала пятой в пяти матчах квалификации чемпионата Европы — 2020.
Сборная Бельгии, набрав 15 очков, возглавляет турнирную таблице группы I отборочного турнира Евро-2020, национальная команда Сан-Марино (0) занимает последнее, 6-е место.
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