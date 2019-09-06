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Бельгия одержала пятую победу подряд в отборе на Евро-2020, разгромив Сан-Марино

Бельгия одержала пятую победу подряд в отборе на Евро-2020, разгромив Сан-Марино
Футбол / Евро-2020 0

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Сан-Марино принимала национальную команду Бельгии. Встреча прошла в Серравалле на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

Первый мяч забил нападающий Бельгии Миши Батшуайи, реализовав пенальти на 43-й минуте. В начале второго тайма преимущество гостей увеличил полузащитник Дрис Мертенс, отличившийся после передачи хавбека Насера Шадли. На 63-й минуте Шадли довёл счёт до разгромного. В компенсированное время Батшуайи оформил дубль.

Для бельгийцев эта победа стала пятой в пяти матчах квалификации чемпионата Европы — 2020.

Сборная Бельгии, набрав 15 очков, возглавляет турнирную таблице группы I отборочного турнира Евро-2020, национальная команда Сан-Марино (0) занимает последнее, 6-е место.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа I. 5-й тур
06 сентября 2019, пятница. 21:45 МСК
Сан-Марино
Окончен
0 : 4
Бельгия
0:1 Батшуайи – 43' (пен)   0:2 Мертенс – 57'   0:3 Шадли – 63'   0:4 Батшуайи – 90+2'
Ватный комплекс. Россия зря преклоняется перед Западом
На матчах сборной, например, это выглядит особенно неуклюже.
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