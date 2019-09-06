Польша проиграла Словении в отборе Евро-2020, Австрия разгромила Латвию — 6:0

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Словении принимала Польшу. Встреча состоялась в Любляне на стадионе «Стожице» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Первый мяч забил словенский защитник Альяж Струна на 35-й минуте после передачи нападающего Андража Шпорара. В середине второго тайма Шпорар увеличил преимущество хозяев, голевой пас отдал хавбек Йосип Иличич.
В другом матче 5-го тура квалификации Евро-2020 национальная команда Австрии принимала Латвию. Встреча прошла в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.
В составе австрийцев дубль оформил форвард Марко Арнаутович. По одному мячу в ворота гостей отправили полузащитник Конрад Лаймер, а также нападающие Марсель Забитцер и Михаэль Грегорич. Вратарь сборной Латвии Павел Штейнбор стал автором автогола.
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