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Польша проиграла Словении в отборе Евро-2020, Австрия разгромила Латвию — 6:0

Польша проиграла Словении в отборе Евро-2020, Австрия разгромила Латвию — 6:0
Футбол / Евро-2020 0

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 сборная Словении принимала Польшу. Встреча состоялась в Любляне на стадионе «Стожице» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый мяч забил словенский защитник Альяж Струна на 35-й минуте после передачи нападающего Андража Шпорара. В середине второго тайма Шпорар увеличил преимущество хозяев, голевой пас отдал хавбек Йосип Иличич.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа G. 5-й тур
06 сентября 2019, пятница. 21:45 МСК
Словения
Окончен
2 : 0
Польша
1:0 Струна – 35'   2:0 Шпорар – 65'

В другом матче 5-го тура квалификации Евро-2020 национальная команда Австрии принимала Латвию. Встреча прошла в Зальцбурге на стадионе «Ред Булл Арена» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев.

В составе австрийцев дубль оформил форвард Марко Арнаутович. По одному мячу в ворота гостей отправили полузащитник Конрад Лаймер, а также нападающие Марсель Забитцер и Михаэль Грегорич. Вратарь сборной Латвии Павел Штейнбор стал автором автогола.

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа G. 5-й тур
06 сентября 2019, пятница. 21:45 МСК
Австрия
Окончен
6 : 0
Латвия
1:0 Арнаутович – 7'   2:0 Забитцер – 13'   3:0 Арнаутович – 53' (пен)   4:0 Штейнбор – 76' (автогол)   5:0 Лаймер – 80'   6:0 Грегорич – 84'
Жирков – король, Россия – почти на Евро-2020! Наша команда обыграла Шотландию
Очень сложный матч – и очень важная победа.
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