Дзюба — о победе в матче с Шотландией: наше сердце сильнее бьётся и преданней
Нападающий национальной команды России Артём Дзюба прокомментировал победу со счётом 2:1 в выездном матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Шотландии. 31-летний форвард стал автором первого гола россиян.
«Нужно было сыграть от сердца. В таких матчах побеждает тот, кто бьётся до конца, не уступает единоборства. Было настоящее рубилово, судья практически ничего не свистел. Мужская борьба, битва была. Самое прекрасное, что мы в ней победили.
Наше сердце сильнее бьётся и преданней. Мы заслуженно победили. Мы могли решить всё раньше, забить третий. Никто не выпал из игры, Гиля многое подчистил. Очень важная, ключевая победа», — сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч ТВ».
Жирков – король, Россия – почти на Евро-2020! Наша команда обыграла Шотландию
Очень сложный матч – и очень важная победа.
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