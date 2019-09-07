Дзюба — о победе в матче с Шотландией: наше сердце сильнее бьётся и преданней

Нападающий национальной команды России Артём Дзюба прокомментировал победу со счётом 2:1 в выездном матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Шотландии. 31-летний форвард стал автором первого гола россиян.

«Нужно было сыграть от сердца. В таких матчах побеждает тот, кто бьётся до конца, не уступает единоборства. Было настоящее рубилово, судья практически ничего не свистел. Мужская борьба, битва была. Самое прекрасное, что мы в ней победили.

Наше сердце сильнее бьётся и преданней. Мы заслуженно победили. Мы могли решить всё раньше, забить третий. Никто не выпал из игры, Гиля многое подчистил. Очень важная, ключевая победа», — сказал Дзюба в эфире телеканала «Матч ТВ».