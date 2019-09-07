Жирков: многие и в 37 становятся лучшими бомбардирами, так что это не предел ещё

Хавбек национальной команды России Юрий Жирков дал комментарий после победы со счётом 2:1 в выездном матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Шотландии.
«Если вызывают в сборную, то надо выходить и играть. Как играть так в 36 лет? Да не знаю, тренируюсь. Многие игроки и в 37 становятся лучшими бомбардирами, так что, думаю, это не предел ещё.
Пропустили в начале от шотландцев, надо было отыграться до перерыва то что мы и сделали. В начале второго тайма уже понимали, что можем выбегать в хорошие контратаки, играть в пас и доминировать. Так и произошло. Было много голевых моментов, плохо, что не всё реализовали», — сказал Жирков в эфире телеканала «Матч ТВ».
Сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного турнира Евро-2020, национальная команда Шотландии (6) — четвёртое.
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