Растяжка Головина, лайк от Марио и победный гол Жиркова. Фото Россия — Шотландия

6 сентября в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» в отборочном матче чемпионата Европы-2020 национальная команда России одержала победу над Шотландией. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Автором первого гола стал полузащитник Шотландии Джон Макгинн на 10-й минуте. До перерыва счёт сравнял российский форвард Артём Дзюба. Победу россиянам принёс автогол защитника хозяев Стивена О’Доннелла на 59-й минуте.

Сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного турнира Евро-2020, национальная команда Шотландии (6) — четвёртое.



В 6-м туре квалификации чемпионата Европы российские футболисты в Калининграде сыграют с Казахстаном, а шотландцы в Глазго встретятся с бельгийцами. Оба матча состоятся 9 сентября.

Лучшие кадры с матча Шотландия — Россия — в фоторепортаже специальных фотокорреспондентов в Глазго.