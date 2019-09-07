Кокорин — о физической форме: в последнее время чувствую себя всё лучше и лучше

Бывший форвард «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал своё физическое состояние.

«По поводу физической формы: в последнее время чувствую себя всё лучше и лучше. Потому что погода позволяет нам заниматься каждый день практически, часа по полтора в день каждый день занимаемся, играем. Чувствую себя хорошо. Колено болеть перестало, потому что начал получать нагрузку. Сколько будет нужно для того, чтобы как вернуть все прошлые кондиции, я не знаю, затрудняюсь ответить. Потому что как бы нужен человек профессиональный, реабилитолог физических кондиций, который, в принципе, посмотрит меня и скажет: «Вот тебе нужно столько-то». То есть я могу ответить, как я чувствую, но есть люди, которые знают программу и точно скажут, сколько мне нужно», — приводит слова Кокорина «Говорит Москва».