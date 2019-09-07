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Кокорин: «Зенит» хорошо ко мне относился до последнего

Кокорин: «Зенит» хорошо ко мне относился до последнего
Футбол / РПЛ 0

Бывший форвард «Зенита» Александр Кокорин рассказал о поддержке, которую ему оказывал петербургский клуб.

«Я повторюсь, как до этого говорил корреспондентам, насколько мне известно до последнего времени, футбольный клуб «Зенит» поддерживал как только мог, постоянно Сергей Богданович Семак был на связи. Я говорил ему большое спасибо, руководство клуба всегда переживало, всегда интересовалось, чем помочь, что-то. Поэтому, насколько я знаю… Я не знаю, осталось ли желание, но на данный момент, до последнего, они хорошо отнеслись. Поэтому хотелось бы в первую очередь с ними иметь диалог и после этого делать какие-то выводы», — цитирует Кокорина «Говорит Москва».

Летом у Кокорина истёк срок действия контракта с «Зенитом». В настоящее время он является свободным агентом.

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