Мамаев: будем принимать решение с «Краснодаром», которое устроит обе стороны

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев прокомментировал ситуацию, в которой он оказался с клубом. В пятницу, 6 сентября, суд удовлетворил ходатайства Мамаева и бывшего форварда «Зенита» Александра Кокорина об условно-досрочном освобождении.

«У меня на данный момент действующий контракт, поэтому из «Краснодара» я ни с кем не контактировал, средства связи ограничены. Поэтому выйду, встретимся с руководством, будем дальше принимать какие-то решения, выслушаем, они выслушают меня, я выслушаю их, и примем какое-то решение. Контракт с клубом до конца года. Это вообще небольшой срок, поэтому в любом случае надо будет принимать какое-то решение, которое устроит обе стороны.

Мне ничего не известно о штрафах «Краснодара». И эта тема как бы, насколько я понимаю, не обсуждалась. «Краснодар» вправе был разорвать контракт, но они отменили своё решение на данный момент, не знаю, в связи с чем. Опять-таки, я говорю, что всё будет решаться, когда выйдем», — приводит слова Мамаева «Говорит Москва».