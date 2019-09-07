Головин: пропущенный гол вернул сборную России в игру

Полузащитник национальной команды России Александр Головин прокомментировал победу со счётом 2:1 в выездном матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Шотландии.

«Давно не собирались вместе, не были готовы к такому уровню сопротивления, поэтому начало вышло таким. По каким-то аспектам мы сильнее, но нас вернул в игру пропущенный гол. Все поняли, что ситуация сложная. Недопустимо было проигрывать главным конкурентам. Пришли в себя, начали играть.

Во втором тайме мог сам забивать, главное, что выиграли. Почему задержался перед второй половиной? Таблетку попросил, попали в колено, но всё нормально. В первом тайме был тяжело, не было свободных зон, приходилось отпускаться к опорникам. Во втором тайме стало полегче», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.