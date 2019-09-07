Головин: пропущенный гол вернул сборную России в игру

Полузащитник национальной команды России Александр Головин прокомментировал победу со счётом 2:1 в выездном матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Шотландии.
«Давно не собирались вместе, не были готовы к такому уровню сопротивления, поэтому начало вышло таким. По каким-то аспектам мы сильнее, но нас вернул в игру пропущенный гол. Все поняли, что ситуация сложная. Недопустимо было проигрывать главным конкурентам. Пришли в себя, начали играть.
Во втором тайме мог сам забивать, главное, что выиграли. Почему задержался перед второй половиной? Таблетку попросил, попали в колено, но всё нормально. В первом тайме был тяжело, не было свободных зон, приходилось отпускаться к опорникам. Во втором тайме стало полегче», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
- 7 сентября 2019
-
02:07
-
01:35
-
01:22
-
01:03
-
00:56
-
00:51
-
00:45
-
00:42
-
00:40
-
00:33
-
00:31
-
00:18
-
00:18
-
00:12
-
00:11
-
00:07
- 6 сентября 2019
-
23:50
-
23:38
-
23:36
-
23:36
-
23:35
-
23:18
-
23:11
-
23:07
-
22:56
-
22:46
-
22:41
-
22:27
-
22:23
-
22:19
-
21:58
-
21:55
-
21:54
-
21:39
-
21:22