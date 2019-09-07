Бывший форвард «Зенита» Александр Кокорин рассказал о самых тяжёлых моментах пребывания под стражей. В пятницу, 6 сентября, суд удовлетворил ходатайства Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.



«Да много тяжёлых моментов было. Даже не знаю, как тяжело это всё описать. Я не знаю. Это просто нужно там оказаться, весь этот режим, вся эта система, эти все следственные разбирательства, все эти перевозки в суды – это просто нужно оказаться. На мой взгляд, это самое тяжёлое. Это психологически тяжело, потому что нет понимания, для чего вообще СИЗО создан, что там происходит. То есть людей берут под стражу, они ещё, в принципе, обвиняются, нет доказательств никаких...» — приводит слова Кокорина «Говорит Москва».