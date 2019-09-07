Робертсон: я раздражён игрой команды, не думаю, что Россия была лучше

Защитник «Ливерпуля» и сборной Шотландии Эндрю Робертсон прокомментировал матч квалификации Евро-2020 с Россией, завершившийся поражением 1:2.



«Я раздражён своим собственным выступлением и тем, как играла вся наша команда. Все наши футболисты занимались чем угодно, но не тем, что должны были сделать. Мы не показали той игры, на которую способны.



Мы отходили всё глубже, что сыграло сопернику на руку с их форвардом впереди. Мы отдавали сопернику мяч каждый раз, когда пропускали гол.



Они забили гол, который полностью заслужили. После первого тайма мы не смогли собраться и вернуться к тому состоянию, которое было до забитого мяча в наши ворота. Если бы это сделали, то забили бы вновь. Не думаю, что Россия была лучшей сегодня», — приводит слова Робертсона пресс-служба УЕФА.

Кокорин рассказал о самых тяжёлых моментах пребывания под стражей