Джикия: хватит ли сил на Казахстан? У нас есть два дня на отдых

Защитник сборной России Георгий Джикия прокомментировал победу в матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Шотландией (2:1).

«Жирков огромный молодец, что добежал, забил. Хватит ли сил на Казахстан? Посмотрим, у нас есть два дня, поэтому тренерский штаб спокойно даст восстановиться. Все прекрасно знаем, что нужно делать, думаю, все будет хорошо. Плюс играем дома, свои болельщики, совсем другие эмоции.



Купил ли виски в подарок? Пока нет, но посмотрим (улыбается). Заказы были, но пока не до этого.



Сегодня линия обороны должна была действовать как можно выше, чтобы не давать шотландцам сваливаться во фланги, и чтобы они не подавали. Был подсказ от Ромащенко, я его прекрасно слышал. Немного был и фактор усталости, но в целом справились и достаточно высоко играли.



Пообщались с ребятами, и изначально после гола не было такого настроения, что вот, пропустили. Спокойно знали что делать, и показывали свой футбол. Считаю, поэтому на выходе все эти голы и получились.



Футбол все-таки коллективная игра, и гораздо важнее то, как будет действовать команда, чем то, как будет действовать один игрок из топ-чемпионата. Плюс у нас тоже есть игроки из заграницы, выступают, кто-то удачно, кто-то нет, но это уже совсем другая история (смеётся)», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров