Дзюба о матче с Шотландией: я сразу понял, что нас ждёт рубилово

Нападающий сборной России Артём Дзюба прокомментировал особенности матча 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Шотландией (2:1).
«Немножко были ошарашены в начале игры, хотя готовились. Прижали нас чуть, трибуны погнали, судья предложил высокий темп, фолы свистел. Пришлось понять, что сейчас тут будет рубилово. Я сразу понял, когда меня чувак огрел по икроножной и сказал: «Вставай». Я говорю — понял, включаемся. Предложили нам силовую борьбу, но мы были готовы. Важная победа — оторвались, хотим на Евро. Мне хотелось, чтобы был полный стадион, но у них красивый гимн, попели, первые 15 минут их болельщики поорали, в конце душевно включились. Нашим болельщикам большой комплимент, было много. Нас поддерживаю даже в Шотландии, значит, заслужили, дорогого стоит. Уровень Роббертсона был виден.
Жирков? Это наш друид любимый, неувядаемый. Добежал, рухнул, забил. Он сильный футболист. К сожалению, своих недооцениваем. Мы его вернули. Рады, что Саламович его вернул. Такими футболистами мы не можем разбрасываться", — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
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