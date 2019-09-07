Дзюба: наша сила в коллективе, бьемся за каждый миллиметр

Нападающий сборной России Артём Дзюба прокомментировал победу команды в матче с Шотландией (2:1), а также отношение фанатов к победному результату.



«Тренерский штаб не позволит нам расслабиться с Казахстаном. Наша сила в коллективе, бьёмся за каждый миллиметр. Сражаемся, побеждаем в единоборствах. Если мы будем думать, что на классе кого-то обыграем — без шансов. Мои комплименты тренерскому штабу, медицинскому. Чувствуешь себя физически отменно, летаешь все 90 минут. Если бы всё время было так, разрывали бы и в РПЛ, хотелось бы так всегда чувствовать.



Я поседел? Давно, стресс, не в сборной Бразилии играю. Рубимся, сражаемся — только так можно обыграть ребят из «Ливерпуля». Роббертсон уровень, через его фланг передачи не проходили толком. Взять его в «Зенит»? Можно было бы, но у нас есть Юрка Жирков. Мы старались играть низом, раскатывали, прессинг был хороший. Могли быстрее закончить игру. Мне комфортно и так, и в рубилово. Нет такого — давайте рубанем на Дзюбу и придумаем. Только если нас прижимают. Но мне приятно выигрывать борьбу у таких ребят, после Чемпионата мира мы почувствовали уверенность.



Народ ждёт нашей осечки? По комментариям пробегаюсь, народ пишет: «Да чего там, кого обыграли?». Это наша данность. Нас как превозносят, так могут и опустить в любой момент. Мы боимся потерять любовь. Приятно, что болеют. Приятно, когда говорят, что мы должны обыгрывать Шотландию в гостях. Неужели шотландцы такие мертвые? Сейчас победили, скажут, кого мы там обыграли. Проиграли бы, сказали бы, что все понятно. Это не плохо и не хорошо, это данность нашей страны», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

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