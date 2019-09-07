Лёв: Германия заслужила это поражение
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прокомментировал поражение своей команды от сборной Нидерландов (2:4) в матче отборочного турнира Евро-2020.
«Сыграли намного ниже наших способностей, нашего уровня. Хоть и вели с первых минут матча 1:0, все равно не было ощущения, что мы контролируем ход игры. По итогу 90 минут Нидерланды были лучше, мы заслужили это поражение. Уверен, что хорошо выступим в 9 сентября», — приводит слова Лёва пресс-служба УЕФА.
Германия с 9 баллами после 4 матчей идет на втором месте в турнирной таблице. Возглавляет группу сборная Северной Ирландии с 12 очками. Сборная Германии и сборная Свереной Ирландии встретятся в очном противостоянии в понедельник, 9 сентября.
Сборная России на выезде обыграла Шотландию в матче отбора Евро-2020
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