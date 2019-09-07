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Куман: Голландия наиграла на победу больше, чем Германия

Куман: Голландия наиграла на победу больше, чем Германия
Футбол / Евро-2020 0

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал победу над командой Германии в матче отборочного турнира Евро-2020. Встреча проходила на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге. Итоговый счёт матча — 4:2. У голландцев мячи на счету де Йонга, Малена и Вейналдума, у немцев — Гнабри, Крооса и Та, забившего автогол.

«Мы наиграли на победу больше, чем они. Мы сохранили терпение. Хотя у Германии было два хороших шанса после перерыва, они, возможно, немного устали, пока закрывали свободные зоны», — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Нидерланды, набрав 6 очков после трёх матчей, идут на третьем месте в турнирной таблице группы C. Германия с 9 баллами занимает второе место. Возглавляет группу сборная Северной Ирландии — у неё 12 очков после четырёх игр.

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