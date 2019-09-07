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Перишич: Хорватия играла со Словакией лучше, чем в любом матче на ЧМ в России

Перишич: Хорватия играла со Словакией лучше, чем в любом матче на ЧМ в России
Футбол / Евро-2020 0

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич прокомментировал крупную победу над командой Словакии (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020. Мячи забили Петкович, Ловрен, Перишич и хавбек московского ЦСКА Никола Влашич.

«Думаю, что мы играли даже лучше, чем в любом матче на чемпионате мира в России. Почти каждое наше действие было шансом забить. Возможно, это был ключевой матч, но для нас он не будет иметь значения, если мы не выиграем у Азербайджана в понедельник. Давайте пойдём поэтапно и как можно скорее отберёмся на чемпионат Европы», — приводит слова Перишича официальный сайт Хорватского футбольного союза.

После четырёх матчей хорваты, набрав девять очков, делят первое-второе место со сборной Венгрии.

Гол Влашича помог Хорватии разгромить Словакию в матче отбора Евро-2020
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