Перишич: Хорватия играла со Словакией лучше, чем в любом матче на ЧМ в России

Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич прокомментировал крупную победу над командой Словакии (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020. Мячи забили Петкович, Ловрен, Перишич и хавбек московского ЦСКА Никола Влашич.



«Думаю, что мы играли даже лучше, чем в любом матче на чемпионате мира в России. Почти каждое наше действие было шансом забить. Возможно, это был ключевой матч, но для нас он не будет иметь значения, если мы не выиграем у Азербайджана в понедельник. Давайте пойдём поэтапно и как можно скорее отберёмся на чемпионат Европы», — приводит слова Перишича официальный сайт Хорватского футбольного союза.

После четырёх матчей хорваты, набрав девять очков, делят первое-второе место со сборной Венгрии.