Канчельскис: форвард Шотландии перепутал виды спорта, ему надо играть в регби

Экс-полузащитник «Глазго Рейнджерс», «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал победу команды Станислава Черчесова над Шотландией со счётом 2:1 в выездном матче отборочного турнира Евро-2020.
«Такую Шотландию я давно не видел. Раньше была боевитая команда с личностями, а сейчас смотришь: есть только левый защитник Робертсон, но он не созидатель. Больше некого выделить. Сегодня всё по делу. Сборная России заслуженно победила. Поздравляю! Молодцы! Теперь можно пробовать новых футболистов в составе, играть в своё удовольствие и радовать болельщиков.
Шотландцы очень беззубо играли. Нападающий, 9-й номер, по-моему, перепутал виды спорта. Ему надо было ехать в Эдинбург, где в это время сборная Шотландии играла в регби. Я не знаю, как он попал в футбол. Ещё и в сборную Шотландии. Наши ребята более мастеровитые. Надо было третий забивать, чтобы потом не было никаких проблем. При счёте 2:1 шотландцы создали один момент во втором тайме. Было бы обидно, если бы они сравняли счёт», — приводит слова Канчельскиса интернет-портал «Спорт день за днём».
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