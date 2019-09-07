Гол Чичарито помог Мексике разгромить США в товарищеском матче
Сборная Мексики крупно переиграла национальную команду США со счётом 3:0 в товарищеском матче, который прошёл на стадионе Метлайф (Нью-Мидоулэндс) в Нью-Джерси. Игру посетили 47 960 зрителей. Встречу обслуживал главный арбитр Хоэль Агилар Чикас из Сальвадора.
Счёт открыл нападающий Хавьер Эрнандес на 21-й минуте первого тайма с передачи Хесуса Короны. Второй мяч на 78-й минуте забил полузащитник Эрик Гутьеррес сразу после выхода на замену Андреса Гуардадо. Голевая передача на счету Эктора Эрреры. Финальную точку в матче на 82-й минуте поставил форвард Уриэль Антуна с передачи Ирвина Лосано. На 88-й минуте 19-летний нападающий американцев Джошуа Саджент не реализовал пенальти. 11-метровый удар парировал вратарь мексиканцев Хонатан Ороско.
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