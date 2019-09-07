Сборная Германии проиграла в домашнем матче отбора Евро впервые с 2007 года
В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Германии принимала национальную команду Нидерландов. Встреча состоялась на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
Национальная команда Германии проиграла дома в отборе чемпионата Европы впервые с 2007 года. Тогда сборная Чехии разгромила немецкую команду со счётом 3:0. Также сборная Германии пропустила 4 мяча в домашнем матче впервые за 7 лет.
Сборная Германии (9 очков, 4 матча) занимает второе место в группе C, Нидерланды — на третьем (6, 3). Лидирует Северная Ирландия, выигравшая все четыре встречи.
Расписание отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года доступно на «Чемпионате».
Нидерланды обыграли Германию в гостевом матче отбора Евро-2020
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