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ФИФА – о сейвах Чернова: спасибо, что прислали нам этот момент

ФИФА – о сейвах Чернова: спасибо, что прислали нам этот момент
Футбол / РПЛ 0

Международная федерация футбола (ФИФА) оценила сейвы защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче 8-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:1).

«Мы не удивлены, что это шикарное двойное спасение Евгения Чернова из «Ростова» так приглянулось вам. Спасибо, что прислали нам этот момент», — написала пресс-служба ФИФА.

Видео эпизода доступно на странице ФИФА в «Твиттере».

Напомним, уже в компенсированное ко встрече время 26-летний игрок жёлто-синих отразил два удара, когда ворота гостей были практически пустыми.

В 8 матчах РПЛ «Ростов» набрал 17 очков. В следующем туре, который состоится после перерыва, вызванного матчами сборных, жёлто-синие на своём поле примут «Ахмат». Игра состоится в воскресенье, 15 сентября.

Чернов – о своих сейвах: мне было приятно потом посмотреть видео со стороны
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