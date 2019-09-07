ФИФА – о сейвах Чернова: спасибо, что прислали нам этот момент
Международная федерация футбола (ФИФА) оценила сейвы защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче 8-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:1).
«Мы не удивлены, что это шикарное двойное спасение Евгения Чернова из «Ростова» так приглянулось вам. Спасибо, что прислали нам этот момент», — написала пресс-служба ФИФА.
Видео эпизода доступно на странице ФИФА в «Твиттере».
Напомним, уже в компенсированное ко встрече время 26-летний игрок жёлто-синих отразил два удара, когда ворота гостей были практически пустыми.
В 8 матчах РПЛ «Ростов» набрал 17 очков. В следующем туре, который состоится после перерыва, вызванного матчами сборных, жёлто-синие на своём поле примут «Ахмат». Игра состоится в воскресенье, 15 сентября.
Чернов – о своих сейвах: мне было приятно потом посмотреть видео со стороны
- 7 сентября 2019
-
11:23
-
11:22
-
11:12
-
11:03
-
10:47
-
10:25
-
10:15
-
10:11
-
09:38
-
09:32
-
09:19
-
09:18
-
09:00
-
08:33
-
08:23
-
08:09
-
07:44
-
07:24
-
06:58
-
05:59
-
05:34
-
04:55
-
04:43
-
04:11
-
03:58
-
03:08
-
02:35
-
02:07
-
01:35
-
01:22
-
01:03
-
00:56
-
00:51
-
00:45
-
00:42
Партнерский контент