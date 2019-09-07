Колыванов: в матче с Шотландией приятно удивил Жирков

Известный футболист и тренер Игорь Колыванов прокомментировал результат матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года Шотландия — Россия (1:2).



«Прежде всего хотелось бы поздравить нашу сборную с победой. Начало получилось сложным. Предполагалось, что шотландцы постараются с первых минут создать давление на наши ворота подачами с флангов, но соперник действовал настолько агрессивно, что навязать свою игру ему не удавалось. Однако затем российская сборная взяла игру под контроль и могла забивать и три, и четыре мяча.



Артёму Дзюбе нужно в очередной раз спасибо сказать. Пусть мяч от шотландского капитана Эндрю Робертсона к нему отскочил, надо ещё оказаться вовремя в нужной точке.



Приятно удивил Юрий Жирков, который в свои 36 лет провел на поле все 90 минут и, такое впечатление, больше всех пробежал. Он фактически и победный мяч забил после передачи Головина, пусть его записали как автогол, а также плотный удар нанес, с которым вратарь справился с трудом.



Не понравились первые минуты. Да и реализация моментов была недостаточно эффективной. Надо было забивать третий гол и спокойно доигрывать матч. Были же хорошие подходы, попадания в перекладину и штангу. В конце матча Дзюба прекрасно вывел один на один с вратарём Александра Ерохина», — приводит слова Колыванова «Команда России».

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