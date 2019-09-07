Бартомеу: не сомневаюсь, что Месси останется в «Барселоне» после сезона-2020/21

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу выразил уверенность, что нападающий Лионель Месси не покинет каталонский клуб по окончании сезона-2020/21.
«Да, это правда — Месси может покинуть „Барселону“ до окончания сезона-2020/21, а также завершить карьеру или перейти в другой клуб. Аналогичные условия были прописаны в контрактах Хави, Андреса Иньесты и Карлеса Пуйоля. Но я не волнуюсь, потому что Лео настолько предан „Барселоне“, что не собирается выступать за другую команду. Не сомневаюсь, что он останется в каталонском клубе после сезона-2020/21, когда истечёт срок действия его контракта», — приводит слова Бартомеу Marca.
Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Месси оценивает возможность расторжения контракта с каталонским клубом следующим летом и переходом в «Ньюэллс Олд Бойз».
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