Тренер сборной Бразилии: Неймар прибавлял в ходе матча, он удивил меня

Главный тренер сборной Бразилии Тите после товарищеского матча со сборной Колумбии рассказал о физическом состоянии нападающего Неймара. По словам специалиста, форвард превзошёл его ожидания.

«Говорил своему штабу: «Заменю его». Заменю, чтобы поберечь его силы. Но заметил, что физически он продолжал выглядеть хорошо, был силен и с координацией проблем не возникало. Он прибавлял в ходе матча, это превзошло мои ожидания.

Вчера мы обсуждали необходимость следить за состоянием Неймара со второго тайма, так как спортсмен начинает волноваться за своё состояние и не может качественно играть. Но у него получилось избежать этого, он удивил меня», – приводит слова Тите Globo Esporte.

Напомним, в товарищеском матче со сборной Колумбии Неймар забил гол с передачи Алвеса, а также стал автором результативной передачи на хавбека мадридского «Реала» Каземиро. Встреча завершилась вничью — 2:2.