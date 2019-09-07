Ионов – о шотландских фанатах: на меня давление не действовало, даже понравилось

Полузащитник Алексей Ионов рассказал, что игроки сборной России были готовы к давлению трибун стадиона «Хэмпден Парк» в матче отборочного турнира чемпионата Европы с командой Шотландии.
«Довольны результатом, добились поставленной задачи — победили на выезде. Ожидали, что будет тяжелый матч, давление с первых минут. Были готовы к этому. На меня это давление не действовало, даже понравилось.
Трудно сказать, какой момент был ключевым. Во втором тайме у нас было много шансов забить, нужно было их реализовывать. Марио Фернандес имел хороший момент, но вратарь здорово сыграл. Что касается матча со сборной Казахстана, мы настраиваемся на победу и не смотрим в турнирную таблицу», — приводит слова Ионова ТАСС.
Встреча Шотландия — Россия прошла в Глазго и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
- 7 сентября 2019
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