Смоллинг: расизм недопустим, его никак нельзя оправдывать

Английский защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, перешедший в минувшее летнее трансферное окно на правах аренды в «Рому», поделился мнением о проблеме расизма в современном футболе.



«Считаю, что расизм недопустим, его никак нельзя оправдывать. Эта проблема затрагивает не только Италию, но и весь мир. Необходимы перемены. Надеюсь, у следующих поколений будет другой взгляд на эту проблему. Грустно, что о таком приходится говорить сейчас, в наши дни», — приводит слова Смоллинг Goal.com.



Напомним, в последние несколько месяцев оскорблениям на расовой почве подвергались нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба и форвард «Интера» Ромелу Лукаку.

Рашфорд: футбол сделал шаг назад в борьбе с расизмом