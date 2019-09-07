Смоллинг: расизм недопустим, его никак нельзя оправдывать
Английский защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, перешедший в минувшее летнее трансферное окно на правах аренды в «Рому», поделился мнением о проблеме расизма в современном футболе.
«Считаю, что расизм недопустим, его никак нельзя оправдывать. Эта проблема затрагивает не только Италию, но и весь мир. Необходимы перемены. Надеюсь, у следующих поколений будет другой взгляд на эту проблему. Грустно, что о таком приходится говорить сейчас, в наши дни», — приводит слова Смоллинг Goal.com.
Напомним, в последние несколько месяцев оскорблениям на расовой почве подвергались нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, полузащитник «красных дьяволов» Поль Погба и форвард «Интера» Ромелу Лукаку.
Рашфорд: футбол сделал шаг назад в борьбе с расизмом
- 7 сентября 2019
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