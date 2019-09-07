«Локомотив» проведёт товарищеский матч с юрмальским «Спартаком»
Сегодня, 7 сентября, московский «Локомотив» проведёт товарищеский матч с юрмальским «Спартаком», сообщает пресс-служба «железнодорожников». Встреча состоится на тренировочном поле у стадиона «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.
Московский «Локомотив» набрал 14 очков в 8 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Краснодар», набравший 17 очков в 8 матчах.
«Спартак» из Юрмалы набрал 37 очков в 25 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Латвии. На 1-м месте в таблице соревнований располагается «Рига» (50).
В следующем туре Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» сыграет с «Сочи». Встреча пройдёт 15 сентября.
- 7 сентября 2019
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