Бышовец сравнил историю Кокорина и Мамаева с делом Стрельцова

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что проводить аналогию между историей Александра Кокорина и Павла Мамаева с делом Эдуарда Стрельцова можно лишь в том случае, если футболисты смогут реабилитироваться и добиться значимых результатов на поле.
«Для меня вопрос по Кокорину и Мамаеву остаётся открытым. Здесь аналогии можно проводить со Стрельцовым, который смог вернуться в сборную и стать лучшим игроком. Что касается ребят, то у них за плечами нет больших достижений. Но если реабилитируются и добьются их, это сделает им честь», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.
Напомним, в начале октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали чиновник Денис Пак, водитель Виталий Соловчук и генеральный директор «НАМИ» Сергей Гайсин. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки 1 год и 5 месяцев.
6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области на выездном заседании в исправительной колонии номер 4 удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденных за драку в центре Москвы Кокорина и Мамаева, а также брата Кокорина Кирилла.
- 7 сентября 2019
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