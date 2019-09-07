Селюк: болельщики «Спартака» должны на матчах вставать и аплодировать Федуну

Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк опубликовал видео, в котором рассказывает, почему поклонникам московского «Спартака» нужно стоя аплодировать владельцу клуба Леониду Федуну.

«На Федуна выливают очень много, скажем так, плохого. Безусловно, он совершает ошибки. Но уже за то, что он за свои деньги построил «Спартаку» стадион, болельщики должны на какой-то минуте матча вставать и аплодировать Федуну», — сказал Селюк.

Видео доступно на странице Селюка в «Твиттере». Этот эпизод не вошёл в финальную версию программы Нобеля Арустамяна «Инсайдеры» на телеканале «Матч Премьер».



Первая игра на домашнем стадионе «Спартака» — «Открытие Арене» состоялся 5 сентября 2014 года. Красно-белые провели товарищескую встречу с сербской «Црвеной Звездой».



«Спартак», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В 9-м туре Премьер-Лиги красно-белые 15 сентября на своём поле сыграют с «Уралом» из Екатеринбурга.