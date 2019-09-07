Радимов эмоционально поздравил игроков «Зенита-2» с победой над «Коломной»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов весьма эмоционально поздравил своих подопечных с победой в матче ПФЛ с «Коломной».

«Уф, Коломна — Зенит-2: 0-1. Молодцы, пацаны! Не устаю гордиться! Мужики! Фильм с Александром Михайловым помните? Про мужика в «Мужиках»: «Только я в дураках-то ходить не привык. И давай-ка, бать, мы пластиночку с тобой сменим навсегда»…

И сюда бы прицепил из Балабанова: «Найти своих и успокоиться». А свой — не просто тот, кто не предаст и не подставит, а тот, который, хоть и матюгами покроет, но спину тебе всегда прикроет. А всегда — это всегда. Ну а любители «подножек» — вам бы огородами прошмыгнуть, чтоб не так заметно было. Но! Всем счастья и здоровья, и друзьям и попутчикам! Свои — пожелайте нам удержаться на 1 месте до конца чемпионата!» — написал Радимов в «Инстаграме».



«Зенит-2» обыграл «Коломну» со счётом 1:0. После 8 туров подопечные Радимова лидирует в зоне «Запад», набрав 18 очков.