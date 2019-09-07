«Давайте друг друга поменьше оскорблять». Дзюба записал обращение к болельщикам

Нападающий сборной России Артём Дзюба после матча с Шотландией записал видео, в котором обратился к болельщикам.



«Всем привет! Чуть-чуть на эмоциях сейчас после игры, не уснуть до утра, поэтому захотел записать это видеообращение.



Хотел бы поблагодарить всех, кто болел за нас, переживал. Спасибо за СМС, сообщения в «Инстаграме» и везде. Спасибо, что пришли на трибуны и дома поддерживали нас возле телевизоров. Это дорогого стоит. Очень вам благодарен, мы с ребятами честно сражались. Очень волнительный матч был, очень хотели порадовать всю страну своей победой.

От лица всей команды благодарен вам за добрые слова. Мы безумно счастливы. Давайте вместе двигаться дальше, вместе друг друга поддерживать, болеть и поменьше оскорблять, выливать грязь», — сказал нападающий сборной России.

Видео доступно на странице Артёма Дзюбы в «Инстаграме».

Встреча отборочного турнира чемпионата Европы между Шотландией и Россией прошла на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.