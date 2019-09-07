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Литва — Украина: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 7 сентября в 19:00

Литва — Украина: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 7 сентября в 19:00
Футбол / Евро-2020 0

Сегодня, 7 сентября, состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Литвы и Украины. Встреча пройдёт на стадионе «LFF — Ветра» в Вильнюсе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Обслужит встречу боснийская бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто. В роли его ассистентов выступят Сенад Ибришимбегович и Давор Бельо. Резервный рефери — Драган Петрович.

В турнирной таблице группы В сборная Украины занимает первое место, набрав в четырёх матчах десять очков. Литовская команда имеет в активе одно очко и занимает пятое место.

С расписанием отборочного турнира чемпионата Европы-2020 можно ознакомиться на «Чемпионате».

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