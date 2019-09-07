«Рубин» проиграл белорусскому клубу «Ислочь» в товарищеском матче

Сегодня, 7 сентября, казанский «Рубин» провёл товарищеский матч с белорусским клубом «Ислочь» в связи с международным перерывом. Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Фото можно посмотреть на странице «Рубина» в «Твиттере».



Казанский «Рубин» набрал 10 очков в 8 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является «Краснодар», набравший 17 очков в 8 матчах. В следующем туре чемпионата России казанский «Рубин» сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 15 сентября.



«Ислочь» набрала 34 очка в 20 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. На 1-м месте в таблице располагается брестское «Динамо».