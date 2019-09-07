Чемпионат России по футболу — 2019/20: расписание матчей 9-го тура

В пятницу, 13 сентября, начнётся 9-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Будет сыграно восемь матчей (один — 13 сентября, два — 14-го, три — 15-го и два — 16 сентября).



13 сентября



«Зенит» — «Арсенал» (20:00 мск)



14 сентября



«Спартак» — «Урал» (16:30 мск)

«Сочи» — «Локомотив» (19:00 мск)



15 сентября



«Оренбург» — «Рубин» (14:00 мск)

«Тамбов» — ЦСКА (16:30 мск)

«Краснодар» — «Крылья Советов» (19:00 мск).



16 сентября



«Динамо» — «Уфа» (20:00 мск)

«Ростов» — «Ахмат» (20:30 мск)



Полное расписание матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.



Действующим чемпионом РПЛ является «Зенит». В минувшей кампании команда из Санкт-Петербурга набрала 64 очка в 30 встречах.