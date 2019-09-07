Чемпионат России по футболу — 2019/20: расписание матчей 9-го тура
В пятницу, 13 сентября, начнётся 9-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20. Будет сыграно восемь матчей (один — 13 сентября, два — 14-го, три — 15-го и два — 16 сентября).
13 сентября
«Зенит» — «Арсенал» (20:00 мск)
14 сентября
«Спартак» — «Урал» (16:30 мск)
«Сочи» — «Локомотив» (19:00 мск)
15 сентября
«Оренбург» — «Рубин» (14:00 мск)
«Тамбов» — ЦСКА (16:30 мск)
«Краснодар» — «Крылья Советов» (19:00 мск).
16 сентября
«Динамо» — «Уфа» (20:00 мск)
«Ростов» — «Ахмат» (20:30 мск)
Полное расписание матчей Премьер-Лиги можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица российского первенства доступна здесь.
Действующим чемпионом РПЛ является «Зенит». В минувшей кампании команда из Санкт-Петербурга набрала 64 очка в 30 встречах.
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