Хавбек ЦСКА Ефремов – после операции на «крестах»: обещаю вернуться ещё сильнее

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов рассказал, как чувствует себя после операции на правом колене. У игрока диагностировали разрыв медиальной и передней крестообразной связок после матча со «Спартаком».
«Всем спасибо за поддержку! Чувствую себя замечательно. Обещаю вернуться еще сильнее», — написал футболист.
Фото доступно на странице Дмитрия Ефремова в «Инстаграме».
Ориентировочные сроки восстановления 24-летнего футболиста составят шесть-семь месяцев.
Дмитрий выступает за ЦСКА с 2013 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 2 матчах Российской Премьер-Лиги (1 — в основе).
«Армейцы», набрав 16 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В 9-м туре московская команда на выезде сыграет с «Тамбовом». Встреча состоится 15 сентября.
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