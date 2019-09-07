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Хавбек ЦСКА Ефремов – после операции на «крестах»: обещаю вернуться ещё сильнее

Хавбек ЦСКА Ефремов – после операции на «крестах»: обещаю вернуться ещё сильнее
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов рассказал, как чувствует себя после операции на правом колене. У игрока диагностировали разрыв медиальной и передней крестообразной связок после матча со «Спартаком».

«Всем спасибо за поддержку! Чувствую себя замечательно. Обещаю вернуться еще сильнее», — написал футболист.

Фото доступно на странице Дмитрия Ефремова в «Инстаграме».

Ориентировочные сроки восстановления 24-летнего футболиста составят шесть-семь месяцев.

Дмитрий выступает за ЦСКА с 2013 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 2 матчах Российской Премьер-Лиги (1 — в основе).

«Армейцы», набрав 16 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В 9-м туре московская команда на выезде сыграет с «Тамбовом». Встреча состоится 15 сентября.

Хавбек ЦСКА Ефремов пропустит около 6-7 месяцев
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