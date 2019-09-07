Хавбек ЦСКА Ефремов – после операции на «крестах»: обещаю вернуться ещё сильнее

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов рассказал, как чувствует себя после операции на правом колене. У игрока диагностировали разрыв медиальной и передней крестообразной связок после матча со «Спартаком».



«Всем спасибо за поддержку! Чувствую себя замечательно. Обещаю вернуться еще сильнее», — написал футболист.

Фото доступно на странице Дмитрия Ефремова в «Инстаграме».



Ориентировочные сроки восстановления 24-летнего футболиста составят шесть-семь месяцев.



Дмитрий выступает за ЦСКА с 2013 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 2 матчах Российской Премьер-Лиги (1 — в основе).



«Армейцы», набрав 16 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. В 9-м туре московская команда на выезде сыграет с «Тамбовом». Встреча состоится 15 сентября.