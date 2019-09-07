Синише Михайловичу предстоит пройти второй курс химиотерапии

Главный тренер итальянской «Болоньи» Синиша Михайлович пропустит ближайшим матч своей команды в Серии А с «Брешией», специалисту предстоит пройти второй курс химеотерапии, сообщает Football Italia.
Летом тренеру был поставлен диагноз «агрессивная форма лейкемии», и он уже прошел первый курс химиотерапии. Михайлович не отрывался от работы с командой. Он наблюдал за тренировками футболистов через видеосвязь. А медики даже разрешили ему присутствовать на бровке во время двух первых матчей в Серии А.
Однако матч с «Брешией» специалист посетить не сможет. Он будет находиться в онкологическом отделении больницы Сант'Орсола под пристальным надзором врачей. Перед вторым курсом химеотерапии медики разрешили провести сербскому тренеру пару недель дома вместе с женой и детьми.
- 7 сентября 2019
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