Пике — о трансферной саге Неймара: было много драмы, но это нормально для него
Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о трансферной саге форварда «Пари Сен-Жерман» Неймара, который хочет вернуться в стан сине-гранатовых.
«Было много драмы, и это нормально, оглядываясь на то, кем он является, но мы должны перевернуть эту страницу.
Желаю Неймару всего наилучшего. В разговоре с ним я выразил надежду, что у него всё будет хорошо в этом сезоне, и сказал, что никогда не знаешь, что произойдёт в будущем, ведь каждый год приносит новую возможность. Посмотрим, как будут развиваться события», — сказал Пике в интервью Cadena Ser.
Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешёл в «ПСЖ». Контракт 27-летнего бразильца с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.
Президент Ла Лиги: Неймар закончит карьеру в «ПСЖ», если не снизит требования
- 7 сентября 2019
-
17:21
-
17:19
-
16:58
-
16:54
-
16:29
-
16:15
-
16:00
-
15:56
-
15:53
-
15:33
-
15:17
-
14:42
-
14:24
-
14:22
-
13:51
-
13:44
-
13:24
-
13:19
-
13:05
-
12:59
-
12:56
-
12:31
-
12:14
-
12:09
-
12:03
-
11:35
-
11:23
-
11:22
-
11:12
-
11:03
-
10:47
-
10:25
-
10:15
-
10:11
-
09:38
Партнерский контент