Пике — о трансферной саге Неймара: было много драмы, но это нормально для него

Защитник каталонской «Барселоны» Жерар Пике поделился мнением о трансферной саге форварда «Пари Сен-Жерман» Неймара, который хочет вернуться в стан сине-гранатовых.

«Было много драмы, и это нормально, оглядываясь на то, кем он является, но мы должны перевернуть эту страницу.

Желаю Неймару всего наилучшего. В разговоре с ним я выразил надежду, что у него всё будет хорошо в этом сезоне, и сказал, что никогда не знаешь, что произойдёт в будущем, ведь каждый год приносит новую возможность. Посмотрим, как будут развиваться события», — сказал Пике в интервью Cadena Ser.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешёл в «ПСЖ». Контракт 27-летнего бразильца с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.