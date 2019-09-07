«Я что, прозрачная?» Жена Жиркова опубликовала мистическое фото
Инна Жиркова, жена футболиста «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова, поделилась фотографией, которую назвала мистической.
«Мы с детками прилетели в Калининград. Сегодня дети смогут увидеть папу, поцеловать и поздравить с шикарной игрой. Когда делала это фото, то думала рассказать вам про то, что мы прилетели на игру и т.д. Но у меня возник вопрос. Посмотрите на меня и скажите: как это возможно? Я что, прозрачная? Через меня видно каждую линию пешехода, как же так? Что за мистика», — написала Жиркова в своём аккаунте в «Инстаграме».
9 сентября сборная России в Калининграде сыграет с национальной командой Казахстана в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Жирков является одним из игроков, которые могут выйти на поле.
Жирков не знает, как делает всё это. И пусть не знает как можно дольше!
Великий, просто великий мужчина.
- 7 сентября 2019
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