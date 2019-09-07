Литва — Украина: составы команд на матч 5-го тура отбора Евро-2020

Тренерские штабы национальных команд Литвы и Украины определились с составами на матч 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.
Литва: Зубас, Миколюнас, Гирдвайнис, Паленис, Воробьёв, Шимкус, Жулпа, Матулявичюс, Вербицкас, Голубицкас, Черных.
Запасные: Черняускас, Шеткус, Климавичюс, А. Янкаускас, Д. Казлаускас, Вайткунас, Лаукжемис, Сливка, Куклис, Андрюшкявичюс, Петравичюс, Баравикас.
Украина: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Марлос, Яремчук.
Запасные: Панькив, Лунин, Соболь, Бурда, Безус, Коноплянка, Пластун, Буяльский, Цыганков, Жуниор Мораес, Коваленко, Караваев.
Встреча состоится сегодня, 7 сентября, в Вильнюсе на стадионе «LFF», начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Литва — Украина.
- 7 сентября 2019
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