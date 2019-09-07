Сборная Косово обыграла Чехию в матче отборочного турнира Евро-2020

В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Косово принимала сборную Чехии. Встреча прошла в Приштине на стадионе «Фадиль Вокри» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий Чехии Патрик Шик на 16-й минуте после передачи полузащитника Якуба Янкто. До перерыва счёт сравнял форвард хозяев Ведат Мурики. Победу Косово принёс защитник Мергим Войвода, отправивший мяч в ворота соперника на 66-й минуте, голевой пас отдал хавбек Валон Бериша.

Сборная Косово, набрав 8 очков, возглавляет турнирную таблицу группы A отборочного турнира Евро-2020, национальная команда Чехии (6) занимает третье место.

Календарь матчей квалификации Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».