Сборная Косово обыграла Чехию в матче отборочного турнира Евро-2020
В матче 5-го тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 национальная команда Косово принимала сборную Чехии. Встреча прошла в Приштине на стадионе «Фадиль Вокри» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий Чехии Патрик Шик на 16-й минуте после передачи полузащитника Якуба Янкто. До перерыва счёт сравнял форвард хозяев Ведат Мурики. Победу Косово принёс защитник Мергим Войвода, отправивший мяч в ворота соперника на 66-й минуте, голевой пас отдал хавбек Валон Бериша.
Сборная Косово, набрав 8 очков, возглавляет турнирную таблицу группы A отборочного турнира Евро-2020, национальная команда Чехии (6) занимает третье место.
Календарь матчей квалификации Евро-2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
ЧЕ-2020 - квалификация. Группа A. 5-й тур
07 сентября 2019, суббота. 16:00 МСК
Косово
Окончен
2 : 1
Чехия
0:1 Шик – 16' 1:1 Мурики – 20' 2:1 Войвода – 66'
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