Селихов готовится к матчу с «Уралом» в общей группе

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов вернулся к тренировкам в общей группе и готовится к матчу 9-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом», сообщает официальный сайт клуба.

Ранее голкипер занимался индивидуально в рамках дополнительной послеоперационной реабилитации, связанной с травмой мизинца левой руки.

В нынешнем сезоне 25-летний Селихов не провёл ни одного матча в чемпионате России, но четыре раза попал в заявку.

Матч «Спартак» — «Урал» состоится 14 сентября. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 16:30 мск.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (10) — на 8-м месте в таблице.