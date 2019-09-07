Президент Федерации футбола Франции: все стадионы внезапно стали гомофобными

Президент Французской федерации футбола Ноэль Ле Гре поделился мнением, что матчи Лиги 1 останавливают из-за проявлений гомофобии.

«Думаю, мы останавливаем слишком много матчей. Это хорошо для некоторых министров, но я обеспокоен. Футбол не может быть заложником вульгарных разговоров. Дело не только в футболе, а в обществе в целом, которое должно думать об этом в школе или в компаниях — везде. Создается впечатление, что все стадионы внезапно стали гомофобными. Я категорически оспариваю подобное. Считаю, что матчи не заслуживали остановок. Мы должны идти на такие меры, если будет постоянное гомофобное проявление, целым стадионом. Но если среди 30 тыс. человек есть 2 тыс. дураков, я не хочу, чтобы 28 тыс. были наказаны», — приводит слова Ле Гре L'Equipe.