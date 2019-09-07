«Урал» выиграл Кубок Европа-Азия
Футбольный клуб «Урал» стал обладателем Кубка Европа-Азия, обыграв в выставочном матче «Динур», который является чемпионом Свердловской области. Встреча прошла в Первоуральске и закончилась со счётом 6:0 в пользу гостей.
Нападающий «Урала» Владимир Ильин оформил дубль. Ещё по одному мячу в ворота соперника отправили форварды Андрей Панюков и Артём Юсупов, а также полузащитник Отман Эль-Кабир.
Видео можно посмотреть на странице «Урала» в «Твиттере».
Матч «Динур» — «Урал» посетили 1200 зрителей.
«Урал», набрав 10 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 9-м туре команда из Екатеринбурга сыграет с московским «Спартаком». Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена» 15 сентября.
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